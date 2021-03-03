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ТЕННИС. ITF. Женщины. Ньюпорт-Бич. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
00:00
2892
3-е марта
Горгодзе Е.Лазаро Гарсия А.
Весь матч
3,30
1,27
00:00
4321
3-е марта
Санчес А.С.Шрамкова Р.
Весь матч
2,37
1,50
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