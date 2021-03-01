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ТЕННИС. ITF. Женщины. Нью-Дели. ИндияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
07:00
120
2-й сет
Almas, Anaam Muniyan, Arthi
36
02
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
11,00
1,01
8,50
1.50/-1.50
1,04
07:00
116
2-й сет
Mane, SnehalBhandari, Priyanshi
61
21
1515
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,75
07:00
134
2-й сет
Чамарти С.С.Yeddula, Sai Dedeepya
60
40
1530
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,50
-
1.50
12,50
07:15
158
2-й сет
Чилумула Н.Narsinghani, Jigyasa
60
30
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,50
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