1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Нейплс. СШАОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Дэй К.Hamner, Sarah
36
00
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,95
1,35
1,85
1.50/-1.50
1,90
—
—
2-й сет
Контрерас Гомес Ф.Неуборн Р.
61
21
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,01
11,00
1,06
-1.50/1.50
7,50
—
—
2-й сет
Мандлик Э.Эний Дж.
26
00
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
9,00
1,03
5,10
1.50/-1.50
1,12
—
—
2-й сет
Парто М.Фико Т.
60
31
3040
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,00
1,02
-1.50/1.50
9,75
—
—
2-й сет
Сиг М.Прайс Г.
62
00
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
3,95
1,52
-1.50/1.50
2,35
—
—