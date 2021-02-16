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ТЕННИС. ITF. Женщины. Малибу. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
21:00
5715
16-е февраля
Глисон К./Нил И.Jovic J / Sramkova R
Весь матч
1,58
2,19
21:30
5720
16-е февраля
Лю К / Санчез АГоргодзе Е / Суон К
Весь матч
2,31
1,52
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