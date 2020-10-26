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ТЕННИС. ITF. Женщины. Лозада. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:30
3382
26-е октября
Адлер Л.Сервино Руис С.
Весь матч
2,65
1,40
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