1000
Ставки на ITF. Женщины. Лиссабон. Португалия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Лиссабон. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
—
12,00
-1.5/1.5
1,03
9,00
-1.5
—
12,50
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,07
6,75
-1.5/1.5
1,20
4,00
1.5/-1.5
1,01
11,50
—
5-е июля
Весь матч
2,75
1,38
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,46
2,46
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,43
2,55
—
—
—
5-е июля
Весь матч
2,55
1,43
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,04
8,00
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,16
4,40
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,10
5,60
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,75
1,93
—
—
—