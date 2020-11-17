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ТЕННИС. ITF. Женщины. Лас Пальмас де Гран Канария. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:55
322
2-й сет
Ромеро Гормаз Л.Карунаратне А.
36
21
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,90
1,80
1,22
1.50/-1.50
3,75
13:00
332
1-й сет
Бултер К.Селехметьева О.
55
1515
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,85
1,85
2,90
-1.50/1.50
1,37
1,37
1.50/-1.50
2,85
13:00
333
2-й сет
Пигосси Л.Веддер Е.
64
00
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,08
6,25
1,27
-1.50/1.50
3,45
13:00
326
2-й сет
Фита Болуда А.Кавалле Реймерс И.
36
11
030
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,15
1,20
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