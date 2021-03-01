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ТЕННИС. ITF. Женщины. Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:00
6193
1-е марта
Ин Альбон И.Dzemeshkevich, Maria
Весь матч
1,01
10,00
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