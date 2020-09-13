1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Кань-сюр-Мер. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет
Мурамацу ЧихироСильва Э.
11
AD40
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
3,95
—
—
—
1-й сет
Хиби МайоГрей С.
10
40AD
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,05
7,75
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
3,20
1,28
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
5,80
1,09
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,24
3,55
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
2,32
1,52
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,05
7,40
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
2,70
1,39
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,38
2,75
—
—
—
13-е сентября
Весь матч
1,34
2,90
—
—
—
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