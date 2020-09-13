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ТЕННИС. ITF. Женщины. Кань-сюр-Мер. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
328
1-й сет
Мурамацу ЧихироСильва Э.
11
AD40
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
3,95
11:00
326
1-й сет
Хиби МайоГрей С.
10
40AD
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,05
7,75
11:30
5033
13-е сентября
Вахачик Ю.Сегель Д.
Весь матч
3,20
1,28
12:40
3588
13-е сентября
Janicijevic, SelenaМендес С.
Весь матч
5,80
1,09
12:40
2650
13-е сентября
Комардина А.Дроге О.
Весь матч
1,24
3,55
13:00
1617
13-е сентября
Brugnone, FlavieАльби О.
Весь матч
2,32
1,52
14:10
3700
13-е сентября
Горгодзе Е.Kolodynska, Jana
Весь матч
1,05
7,40
14:10
1854
13-е сентября
Жакемо, ЭльзаГерреро Альварес Е.
Весь матч
2,70
1,39
14:30
1067
13-е сентября
Маррэй С.Монне К.
Весь матч
1,38
2,75
15:40
1794
13-е сентября
Райна А.Мордергер Т.
Весь матч
1,34
2,90
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