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Ф2
-
12:00
4004
21-е сентября
Balancho, Barbara
Буцо Санотти Н.
Весь матч
9,20
1,02
—
—
—
12:00
3978
21-е сентября
Амброзио С.
Дёрст Дж.
Весь матч
1,83
1,84
—
—
—
12:00
4012
21-е сентября
Маццони Э.
Санс Льянеса Фернандес А.
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