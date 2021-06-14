1000
Ставки на ITF. Женщины. Истад. Швеция
ТЕННИС. ITF. Женщины. Истад. ШвецияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14-е июня
Весь матч
1,02
9,00
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,56
2,23
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,48
2,43
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,06
6,80
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,23
3,60
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,65
2,07
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,05
7,00
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,98
1,71
—
—
—
14-е июня
Весь матч
2,43
1,48
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,78
1,89
—
—
—