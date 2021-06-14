Популярное

Футбол

Теннис

Хоккей

Баскетбол

Волейбол

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Гандбол

Дартс

Регби

Формула 1

Шахматы

Турниры Большого Шлема
ATP
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Глазго. Великобритания6
Истад. Швеция15
Палмела. Португалия7
Пршеров. Чехия16
Сен-Мало. Франция15
1000

Ставки на ITF. Женщины. Истад. Швеция

ТЕННИС. ITF. Женщины. Истад. ШвецияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:15
3071
14-е июня
Гарланд Дж.Заар Л.
Весь матч
1,02
9,00
+2
11:15
3092
14-е июня
Малыгина Е.Кайса Риналдо Перссон
Весь матч
1,56
2,23
+2
11:15
3097
14-е июня
Мансури Я.Лавино И.
Весь матч
1,48
2,43
+2
12:45
3107
14-е июня
Аркидиаконо Ф.Kaul, Maria Lota
Весь матч
1,06
6,80
+2
12:45
2651
14-е июня
Веддер Е.Самавати С.Н.
Весь матч
1,23
3,60
+2
12:45
3106
14-е июня
Драхота Сзабо Д.Габрич А.
Весь матч
1,65
2,07
+2
12:45
3110
14-е июня
Охснер С.Jamshidi, Elena
Весь матч
1,05
7,00
+2
14:30
2879
14-е июня
Карегаро М.Мелисс В.
Весь матч
1,98
1,71
+2
14:30
3050
14-е июня
Лопатецкая Д.Фрухвиртова Л.
Весь матч
2,43
1,48
+2
14:30
3056
14-е июня
Розателло К.Папамихаил Д.
Весь матч
1,78
1,89
+2
Показать ещё
из 5событий
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Прямые трансляции3
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом