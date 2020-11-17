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ТЕННИС. ITF. Женщины. Хаабнеэме. ЭстонияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:00
2161
17-е ноября
Морвайова В.Baszak, Weronika
Весь матч
1,98
1,71
15:30
2006
17-е ноября
Szabanin, NataliaКубка М.
Весь матч
3,10
1,30
15:30
2067
17-е ноября
Эпплтон Э.Avdeeva, Julia
Весь матч
1,50
2,35
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