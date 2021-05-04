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ТЕННИС. ITF. Женщины. Гуаякиль. ЭквадорОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
22:00
4795
4-е мая
Perrin C / Sugnaux TArakawa H / Hontama M
Весь матч
1,83
1,83
22:00
4787
4-е мая
Иноуэ М / Омаэ АAkita S / Zakarlyuk M
Весь матч
2,55
1,43
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