1000
Ставки на ITF. Женщины. Глазго. Великобритания
ТЕННИС. ITF. Женщины. Глазго. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13-е июня
Весь матч
2,43
1,48
—
—
—
13-е июня
Весь матч
1,59
2,16
—
—
—
13-е июня
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
13-е июня
Весь матч
4,40
1,16
—
—
—
13-е июня
Весь матч
3,80
1,21
—
—
—
13-е июня
Весь матч
1,83
1,83
—
—
—
13-е июня
Весь матч
9,40
1,02
—
—
—
13-е июня
Весь матч
1,83
1,83
—
—
—
13-е июня
Весь матч
2,16
1,59
—
—
—
13-е июня
Весь матч
1,21
3,80
—
—
—