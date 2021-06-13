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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Анталья. Турция1
Глазго. Великобритания10
Ираклион. Греция1
Мадрид. Испания1
Монастир. Тунис1
Монтемор-у-Нову. Португалия1
1000

Ставки на ITF. Женщины. Глазго. Великобритания

ТЕННИС. ITF. Женщины. Глазго. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
2405
13-е июня
Ди Лоренцо Ф.Фетт Я.
Весь матч
2,43
1,48
+2
12:00
2526
13-е июня
Парризас Диаз Н.Райна А.
Весь матч
1,59
2,16
+2
13:00
2160
13-е июня
Кунг Л.Костич Н.
Весь матч
1,18
4,10
+2
13:30
2610
13-е июня
Bilchev, KylieХиби Майо
Весь матч
4,40
1,16
+2
13:30
2423
13-е июня
Ю СяодиКеркхове Л.
Весь матч
3,80
1,21
+2
14:30
2276
13-е июня
Снигур Д.Гасанова А.
Весь матч
1,83
1,83
+2
15:00
1839
13-е июня
Stoiber, Ranah AkuaРузе Е.Г.
Весь матч
9,40
1,02
+2
15:00
2623
13-е июня
Лао Д.Родионова Ар.
Весь матч
1,83
1,83
+2
16:00
2418
13-е июня
Лёб Д.Никулеску М.
Весь матч
2,16
1,59
+2
16:30
1505
13-е июня
Арконада У.М.Ксун Фан Йин
Весь матч
1,21
3,80
+2
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