1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Фуджайра. ОАЭОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Герреро Альварес Е.Лансере С.
64
32
4040
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,25
—
—
—
3-й сет
Окамура КиокаСуон К.
26
62
00
42
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,37
2,80
—
—
—
2-й сет
Хвалинска М.Закарлюк М.
64
33
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,08
6,50
1,30
-1.50/1.50
3,20
—
—
18-е января
Весь матч
2,16
1,59
—
—
—
18-е января
Весь матч
1,01
9,60
—
—
—
18-е января
Весь матч
1,53
2,30
—
—
—
18-е января
Весь матч
2,25
1,55
—
—
—
18-е января
Весь матч
1,49
2,38
—
—
—
18-е января
Весь матч
1,85
1,82
—
—
—
18-е января
Весь матч
2,16
1,59
—
—
—
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