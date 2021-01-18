V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE25
Видео
10
Скоро
Популярное191АПЛ21Примера27Серия A15Бундеслига21Лига 110Российская Премьер-Лига52КХЛ12NHL20UFC. Макгрегор К. vs Порье Д.1NBA. Регулярный чемпионат8Евролига. Мужчины2Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис15
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Фуджайра. ОАЭОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
08:30
122
2-й сет
Герреро Альварес Е.Лансере С.
64
32
4040
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,25
08:30
119
3-й сет
Окамура КиокаСуон К.
26
62
00
42
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,37
2,80
08:30
149
2-й сет
Хвалинска М.Закарлюк М.
64
33
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,08
6,50
1,30
-1.50/1.50
3,20
10:10
2789
18-е января
Бэйнс Н.Броуди Н.
Весь матч
2,16
1,59
10:10
1441
18-е января
Герлах К.Semenistaja, Marija
Весь матч
1,01
9,60
10:10
1515
18-е января
Мрдежа Т.Солден Л.
Весь матч
1,53
2,30
11:30
4893
18-е января
Гасанова А.Таусон К.
Весь матч
2,25
1,55
11:40
4923
18-е января
Голубич В.Шрамкова Р.
Весь матч
1,49
2,38
11:40
4890
18-е января
Озген П.Болквадзе М.
Весь матч
1,85
1,82
11:40
4891
18-е января
Ю СяодиБушкэ Кр.
Весь матч
2,16
1,59
Показать ещё
из 5событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию10
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru