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ТЕННИС. ITF. Женщины. Фридек-Мистек. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1621
15-е сентября
Фетекау И.Лёб Д.
Весь матч
1,48
2,42
12:30
2047
15-е сентября
Марцинкевич Д.Лавицкова К.
Весь матч
1,07
6,40
12:30
1161
15-е сентября
Талаба Г.Vidmanova, Darja
Весь матч
1,27
3,35
14:00
1353
15-е сентября
Поточник Н.Augustinova, Natalie
Весь матч
1,02
9,40
14:00
5419
15-е сентября
Сербан Р.Г.Булгару М.Б.
Весь матч
1,61
2,13
11:00
4263
16-е сентября
Csabi, PetraМин Г.
Весь матч
11,00
1,00
11:00
5000
16-е сентября
Волынец К.Лопатецкая Д.
Весь матч
1,42
2,60
11:00
5624
16-е сентября
Детюч А.Маркова Й.
Весь матч
3,25
1,28
11:00
2090
16-е сентября
Малечкова Дж.Якшич Й.
Весь матч
1,52
2,32
11:00
4999
16-е сентября
Ханатани Н.Колодзьежова М.
Весь матч
6,40
1,07
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