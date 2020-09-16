1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Фридек-Мистек. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15-е сентября
Весь матч
1,48
2,42
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,07
6,40
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,27
3,35
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,02
9,40
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,61
2,13
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
11,00
1,00
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
1,42
2,60
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
3,25
1,28
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
1,52
2,32
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
6,40
1,07
—
—
—