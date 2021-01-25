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ТЕННИС. ITF. Женщины. Фор-де-Франс. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:00
1411
25-е января
Конюх А.Грамматикопулу В.
Весь матч
1,23
3,60
15:00
1499
25-е января
Яни Р.Л.Десперри Г.
Весь матч
2,23
1,56
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