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ТЕННИС. ITF. Женщины. Флоренс. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:30
3504
19-е октября
Таусон К.Данилина А.
Весь матч
1,02
9,00
19:00
3902
19-е октября
Заразуа Р.Харрисон К.
Весь матч
1,25
3,45
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