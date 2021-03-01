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ТЕННИС. ITF. Женщины. Джодхпур. ИндияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
07:00
1500
1-е марта
Чамарти С.С.Yeddula, Sai Dedeepya
Весь матч
1,04
7,60
08:30
2537
1-е марта
Aleen Qamar, FarhatIngale, Pooja
Весь матч
1,89
1,78
10:00
2721
1-е марта
Tanwar, AayushiСункара Р.
Весь матч
2,65
1,40
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