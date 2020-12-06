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ТЕННИС. ITF. Женщины. Дубай. ОАЭОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:30
2825
6-е декабря
Рахимова К. Аманмурадова А.
Весь матч
1,16
4,40
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