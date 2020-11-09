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ТЕННИС. ITF. Женщины. Клермонт. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:00
4893
9-е ноября
Krueger, AshlynПерес Гарсия М.П.
Весь матч
1,70
1,99
18:00
1102
9-е ноября
Пиле Дж.Arseneault, Ariana
Весь матч
1,60
2,15
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