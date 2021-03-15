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ТЕННИС. ITF. Женщины. БратиславаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:00
4565
15-е марта
Milatova, SofiaVargova, Nina
Весь матч
1,38
2,75
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