1000
Ставки на ITF. Женщины. Батуми. Грузия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Батуми. ГрузияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11-е июля
Весь матч
10,00
1,01
—
—
—
Весь матч
6,80
1,06
—
—
—
11-е июля
Весь матч
10,00
1,01
—
—
—
11-е июля
Весь матч
1,00
11,00
—
—
—
11-е июля
Весь матч
8,00
1,04
—
—
—
11-е июля
Весь матч
9,40
1,02
—
—
—
11-е июля
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
11-е июля
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
11-е июля
Весь матч
11,00
1,00
—
—
—
11-е июля
Весь матч
2,55
1,43
—
—
—