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ITF. Женщины
Амстелвен. Нидерланды1
Батуми. Грузия13
Контрексевиль. Франция1
Лиссабон. Португалия1
Монастир. Тунис1
Нур-Султан. Казахстан1
Прокупле. Сербия1
Турин. Италия1
Челленджер
1000

Ставки на ITF. Женщины. Батуми. Грузия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Батуми. ГрузияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
09:00
2353
11-е июля
Jeladze, KetevanНадель Н.
Весь матч
10,00
1,01
+2
09:00
1209
11-е июля
Kurtsikashvili, Anamaria Миленкович К.
Весь матч
6,80
1,06
+2
09:00
2156
11-е июля
Zeikidze, AniSpaka, Patricija
Весь матч
10,00
1,01
+2
09:00
1224
11-е июля
Охснер С.Zeikidze, Sofiko
Весь матч
1,00
11,00
+2
10:30
2527
11-е июля
Alhogbani, YaraХирин Н.
Весь матч
8,00
1,04
+2
10:30
1395
11-е июля
Nanava, KristineМасленкова М.
Весь матч
9,40
1,02
+2
10:30
1699
11-е июля
Козаки ФунаБычкова, Екатерина
Весь матч
1,18
4,10
+2
10:30
2265
11-е июля
Уколова А.Kuznetsova, Aleksandra
Весь матч
1,18
4,10
+2
12:00
1047
11-е июля
Chachkhiani, SofiaМеттро М.
Весь матч
11,00
1,00
+2
12:00
1726
11-е июля
Kereselidze, HeleneПопеску А.
Весь матч
2,55
1,43
+2
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