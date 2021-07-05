1000
Ставки на ITF. Женщины. Амстелвен. Нидерланды
ТЕННИС. ITF. Женщины. Амстелвен. НидерландыОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,45
1,50
1.5/-1.5
1,65
2,15
-1.5/1.5
4,00
1,20
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
—
12,50
1.5
—
12,50
—
—
5-е июля
Весь матч
1,05
7,60
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,01
10,00
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
5-е июля
Весь матч
2,41
1,48
—
—
—
5-е июля
Весь матч
2,16
1,59
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,01
10,00
—
—
—
5-е июля
Весь матч
4,10
1,19
—
—
—
5-е июля
Весь матч
1,14
4,80
—
—
—