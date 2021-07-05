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ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Амстелвен. Нидерланды13
Контрексевиль. Франция15
Лиссабон. Португалия14
Прокупле. Сербия3
Табарка. Тунис8
Торино. Италия11
Турин. Италия3
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Женщины. Амстелвен. Нидерланды

ТЕННИС. ITF. Женщины. Амстелвен. НидерландыОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:55
247
1-й сет
Гаврилэ О.Мордергер Я.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,45
1,50
1.5/-1.5
1,65
2,15
-1.5/1.5
4,00
1,20
+69
11:00
264
2-й сет
Фурлис Дж.Tran, Lian
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,50
1.5
12,50
+39
12:10
2482
5-е июля
Сербан Р.Г.Koevermans, Anouk
Весь матч
1,05
7,60
+2
12:30
2558
5-е июля
Висмане Д.Хёдт М.
Весь матч
1,01
10,00
+2
12:35
2406
5-е июля
Стюарт К.Осборн, Александра
Весь матч
1,18
4,10
+2
13:35
2632
5-е июля
Visscher S JДетюч А.
Весь матч
2,41
1,48
+2
13:40
2569
5-е июля
Байерлова М.Рошка И.Л.
Весь матч
2,16
1,59
+2
14:00
2733
5-е июля
Аншба А.Тран, Деми
Весь матч
1,01
10,00
+2
14:05
2568
5-е июля
Шоль К.Пришакариу А.
Весь матч
4,10
1,19
+2
15:05
2754
5-е июля
Гутиэррес Карраско М.Spee, Bente
Весь матч
1,14
4,80
+2
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