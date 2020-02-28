Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Альтенкирхен. ГерманияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Бандеччи С.Паар Л.И.
63
11
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,25
3,70
1,60
-4.50/4.50
2,20
2,35
-5.50/5.50
1,55
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Анталья. ТурцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,10
1,63
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,27
3,35
—
—
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Макон. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Додин О.Кристиан Ж.А.
36
11
1515
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,45
1,50
1,95
3.50/-3.50
1,80
1,70
4.50/-4.50
2,10
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Монастир. ТунисОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,12
5,20
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,19
4,10
—
—
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Москва. РоссияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,77
1,91
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,76
1,91
—
—
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Перт. АвстралияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,85
1,82
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,56
2,23
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,41
2,60
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,50
1,24
—
—
—
ТЕННИС. ITF. Женщины. Ранчо-Санта-Фе. СШАОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Викмайер Я.Шрамкова Р.
26
14
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,75
1,01
2,70
7.50/-7.50
1,45
1,35
8.50/-8.50
3,00
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
3,00
1,32
—
—
—