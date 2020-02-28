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ТЕННИС. ITF. Женщины. Альтенкирхен. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
21:00
218
2-й сет
Бандеччи С.Паар Л.И.
63
11
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,25
3,70
1,60
-4.50/4.50
2,20
2,35
-5.50/5.50
1,55

ТЕННИС. ITF. Женщины. Анталья. ТурцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:30
2148
29-е февраля
не начался
Sonmez, ZeynepОз И.
Весь матч
2,10
1,63
10:30
2756
29-е февраля
не начался
Молинаро Э.Han, Jiangxue
Весь матч
1,27
3,35

ТЕННИС. ITF. Женщины. Макон. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
21:00
219
2-й сет
Додин О.Кристиан Ж.А.
36
11
1515
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,45
1,50
1,95
3.50/-3.50
1,80
1,70
4.50/-4.50
2,10

ТЕННИС. ITF. Женщины. Монастир. ТунисОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
7739
29-е февраля
не начался
Монне К.Берберович Н.
Весь матч
1,12
5,20
12:00
5294
29-е февраля
не начался
Раме А.Morlet, Giulia
Весь матч
1,19
4,10

ТЕННИС. ITF. Женщины. Москва. РоссияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3288
29-е февраля
не начался
Рахимова К. Захарова А.
Весь матч
1,77
1,91
12:30
1074
29-е февраля
не начался
Казионова Е.Pachkaleva, Taisya
Весь матч
1,76
1,91

ТЕННИС. ITF. Женщины. Перт. АвстралияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
06:00
5540
29-е февраля
не начался
Айява Д.Мухаммад Э.
Весь матч
1,85
1,82
06:00
7482
29-е февраля
не начался
Сохьюн П.Эли Дж.
Весь матч
1,56
2,23
06:00
5554
29-е февраля
не начался
Тере Аписа А.Рамиалисон И.
Весь матч
1,41
2,60
06:30
7484
29-е февраля
не начался
Акита СихоКунг Л.
Весь матч
3,50
1,24

ТЕННИС. ITF. Женщины. Ранчо-Санта-Фе. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
21:00
221
2-й сет
Викмайер Я.Шрамкова Р.
26
14
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,75
1,01
2,70
7.50/-7.50
1,45
1,35
8.50/-8.50
3,00
22:30
2207
28-е февраля
не начался
Ю СяодиБаптист Х.
Весь матч
3,00
1,32
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