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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пары. Монастир. ТунисОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16:30
2093
4-е мая
Nhavene B / Ouakaa ABenchakroun M / Oueslati M A
Весь матч
1,21
3,80
17:50
1990
4-е мая
Janis J / Pecci AOzolins K / Strombachs R
Весь матч
7,20
1,05
19:05
4801
4-е мая
Potenza L / Vilardo FHolt B / Svajda Z
Весь матч
1,98
1,71
19:40
5053
4-е мая
Gutierrez O J / Soares Klier Junior GFrinzi M / Picchione A
Весь матч
1,22
3,70
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