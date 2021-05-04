LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Регистрация
Избранное
LIVE
86
Видео
34
Скоро
Популярное
246
Российская Премьер-Лига
19
Лига чемпионов УЕФА
16
Лига Европы УЕФА
4
АПЛ
28
Примера
27
Серия A
20
Бундеслига
20
Лига 1
21
Евротур. Чехия
10
NHL
31
ATP. Мадрид. Испания
24
WTA. Мадрид. Испания
10
NBA. Регулярный чемпионат
7
Евролига. Мужчины. Плей-офф
7
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Кёрлинг
Формула 1
Футзал
Шахматы
1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пары. Монастир. Тунис
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
16:30
2093
4-е мая
Nhavene B / Ouakaa A
Benchakroun M / Oueslati M A
Весь матч
1,21
3,80
—
—
—
17:50
1990
4-е мая
Janis J / Pecci A
Ozolins K / Strombachs R
Весь матч
7,20
1,05
—
—
—
19:05
4801
4-е мая
Potenza L / Vilardo F
Holt B / Svajda Z
Весь матч
1,98
1,71
—
—
—
19:40
5053
4-е мая
Gutierrez O J / Soares Klier Junior G
Frinzi M / Picchione A
Весь матч
1,22
3,70
—
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
34
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru