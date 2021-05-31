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ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
Усть-Каменогорск. Казахстан12
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Усть-Каменогорск. Казахстан

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Усть-Каменогорск. КазахстанОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
08:00
31-е мая
Ibragimov, RailКоробейников Г.
Весь матч
2,90
1,34
+2
08:00
31-е мая
Seleznev, BogdanPurtseladze, Saba
Весь матч
6,40
1,07
+2
08:00
31-е мая
Yerezhep, BekzhanGibbens, Jack
Весь матч
8,60
1,03
+2
08:00
31-е мая
Мартинес Л.Галиев Б.
Весь матч
1,23
3,60
+2
08:00
31-е мая
Носкин Е.Syrovatskiy, Oleg
Весь матч
1,04
7,60
+2
08:00
31-е мая
Шило Я.Абзалов Ш.
Весь матч
1,14
4,80
+2
09:30
31-е мая
Binda, AlexandrMaslov, Maksim
Весь матч
1,01
10,00
+2
09:30
31-е мая
Nashatyrkin, RomanТрякшин М.
Весь матч
1,83
1,83
+2
09:30
31-е мая
Дубинин А.Bar Biryukov, Petr
Весь матч
5,20
1,12
+2
09:30
31-е мая
Кампо, АнтониоМахмудов Д.
Весь матч
1,01
10,00
+2
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