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Монтобан. Франция11
Попрад. Словакия1
Урьяж. Франция4
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Урьяж. Франция

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Урьяж. ФранцияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:25
337
1-й сет
Ревенье С.Bondaz, Mathis
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,20
1,30
1.5/-1.5
2,05
1,70
-1.5
12,00
+48
12:30
332
1-й сет
Cabrera Bello, Inaki Raynel, Amaury
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
5,60
1,12
1.5/-1.5
3,25
1,30
-1.5/1.5
11,50
1,01
+82
12:30
336
1-й сет
Дешамп А.Paliska, Bradley
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,15
1,60
1.5/-1.5
1,57
2,25
-1.5/1.5
4,20
1,18
+88
12:30
328
1-й сет
Судзум, Марсель МарлонDecamps, Gabriel
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
1.5/-1.5
9,75
1,02
-1.5
12,50
+77
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