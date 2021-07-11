1000
Ставки на ITF. Мужчины. Урьяж. Франция
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Урьяж. ФранцияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,20
1,30
1.5/-1.5
2,05
1,70
-1.5
12,00
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
5,60
1,12
1.5/-1.5
3,25
1,30
-1.5/1.5
11,50
1,01
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,15
1,60
1.5/-1.5
1,57
2,25
-1.5/1.5
4,20
1,18
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
—
1.5/-1.5
9,75
1,02
-1.5
12,50
—
—