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ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
Анталья. Турция10
Гайба. Италия17
Ираклион. Греция13
Монастир. Тунис13
Санто-Доминго. Доминиканская Республика11
Скопье. Македония12
Уичито. США18
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Уичито. США

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Уичито. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19:45
353
2-й сет
Мандлик М.Диалло Г.
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,95
1,14
1.5/-1.5
2,75
1,40
+76
19:55
224
1-й сет
Фокс Д.Richards, Alexander
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,08
6,25
-1.5/1.5
1,27
3,50
-1.5
12,50
+44
20:00
291
2-й сет
Шабаз М.Делллиен Веласко, Муркель Алехандро
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,00
1,02
1.5/-1.5
7,00
1,07
+87
20:40
297
1-й сет
Cassone, Murphy Браун П.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,32
3,05
-1.5/1.5
1,75
2,00
1.5/-1.5
1,12
5,20
+98
21:30
4077
8-е июня
Корвин Ф / Ногучи РBybel N / Pannu K
Весь матч
1,25
3,45
+2
22:10
4070
8-е июня
Brown A / Clark EШимабукуро Ш / Кенто Такеучи
Весь матч
2,12
1,62
+2
22:55
4095
8-е июня
Diallo G / Muamba NBryde T / Nefve A
Весь матч
2,55
1,43
+2
23:00
4146
8-е июня
Bass F / Broom CAsaba A / Smith E
Весь матч
1,19
4,00
+2
23:40
4166
8-е июня
Schoolkate T / Sweeny DCassone M / Fox D
Весь матч
1,17
4,20
+2
02:00
1352
9-е июня
Leite W / Soto MAcevedo Olmos N / Dellien Velasco M A
Весь матч
1,30
3,10
+2
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