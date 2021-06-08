1000
Ставки на ITF. Мужчины. Уичито. США
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Уичито. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
4,95
1,14
1.5/-1.5
2,75
1,40
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,08
6,25
-1.5/1.5
1,27
3,50
-1.5
—
12,50
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,00
1,02
1.5/-1.5
7,00
1,07
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,32
3,05
-1.5/1.5
1,75
2,00
1.5/-1.5
1,12
5,20
—
Весь матч
1,25
3,45
—
—
—
Весь матч
2,12
1,62
—
—
—
Весь матч
2,55
1,43
—
—
—
Весь матч
1,19
4,00
—
—
—
Весь матч
1,17
4,20
—
—
—
Весь матч
1,30
3,10
—
—
—