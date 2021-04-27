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Фора
Ф2
-
18:30
2327
27-е апреля
Bega A / Kirkin E
Rincon D / Vives Marcos P
Весь матч
1,83
1,83
—
—
—
19:30
4778
27-е апреля
Tajima N / Vanshelboim E
Jacquet K / Marmousez L
Весь матч
1,71
1,98
—
—
—
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