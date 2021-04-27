Избранное
LIVE71
Видео
42
Скоро
Популярное231Российская Премьер-Лига26Лига чемпионов УЕФА14Лига Европы УЕФА4АПЛ24Примера27Серия A20Бундеслига20Лига 121КХЛ. Плей-офф3NHL40Товарищеские матчи2Бой Бивол Д. vs Ричардс К.1NBA. Регулярный чемпионат18Евролига. Мужчины. Плей-офф8Лига Про. Мужчины2Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Уэльва. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:30
2327
27-е апреля
Bega A / Kirkin ERincon D / Vives Marcos P
Весь матч
1,83
1,83
19:30
4778
27-е апреля
Tajima N / Vanshelboim EJacquet K / Marmousez L
Весь матч
1,71
1,98
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию42
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru