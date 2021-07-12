Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

League of Legends

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бадминтон

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Гандбол

Дартс

Олимпиада

Регби

Фехтование

Формула 1

Шахматы

Турниры Большого Шлема
ATP
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
Добой. Босния и Герцеговина8
Иданья-а-Нова. Португалия8
Л’Акуила. Италия5
Тельфс. Австрия15
Урьяж. Франция8
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Тельфс. Австрия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Тельфс. АвстрияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:50
315
2-й сет
Manda, CalinNovansky, Michal
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,50
2,45
-1.5/1.5
3,05
1,32
+77
10:55
312
2-й сет
Horak, OndrejПаскар С.
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,06
7,50
-1.5/1.5
1,15
4,75
+69
11:00
324
2-й сет
Батальин Л.Ибрахим Х.
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
9,50
1,03
1.5/-1.5
5,60
1,10
+87
12:10
445
Матч не начался
Айкхорн Я.Ratt, Julius
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
4,10
-1.5/1.5
1,47
2,50
1.5/-1.5
1,07
6,75
+110
12:25
2348
12-е июля
Paulovcak, SamuelPaty, Daniel
Весь матч
3,55
1,23
+2
12:30
1912
12-е июля
de Jager, JesseВиттар Ф.
Весь матч
2,14
1,61
+2
12:30
2487
12-е июля
Хегер Т.Postolka, Roman
Весь матч
1,23
3,60
+2
13:40
1072
12-е июля
Вальднер Н.Бахмайер Ф.
Весь матч
3,60
1,23
+2
13:55
4225
12-е июля
Голдштайнер П.Маззучелли, Леонардо
Весь матч
1,02
9,20
+2
14:00
2574
12-е июля
Gheorghita, Tudor StefanОрадини, Джованни
Весь матч
9,20
1,02
+2
Показать ещё
из 5событий
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Прямые трансляции19
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом