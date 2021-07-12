1000
Ставки на ITF. Мужчины. Тельфс. Австрия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Тельфс. АвстрияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,50
2,45
-1.5/1.5
3,05
1,32
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,06
7,50
-1.5/1.5
1,15
4,75
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
9,50
1,03
1.5/-1.5
5,60
1,10
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
4,10
-1.5/1.5
1,47
2,50
1.5/-1.5
1,07
6,75
—
12-е июля
Весь матч
3,55
1,23
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,14
1,61
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,23
3,60
—
—
—
12-е июля
Весь матч
3,60
1,23
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,02
9,20
—
—
—
Весь матч
9,20
1,02
—
—
—