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13:00
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12-е сентября
Элиаш Г.
Катарина Л.
Весь матч
1,62
2,11
—
—
—
16:00
4271
12-е сентября
Данилов С / Хардт Н
Фаллерт Ф / Морено Де Альборан Н
Весь матч
2,22
1,56
—
—
—
18:00
3388
12-е сентября
Альварес Варона Н.
Борхес Н.
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