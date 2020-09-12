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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Синтра. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
3316
12-е сентября
Элиаш Г.Катарина Л.
Весь матч
1,62
2,11
16:00
4271
12-е сентября
Данилов С / Хардт НФаллерт Ф / Морено Де Альборан Н
Весь матч
2,22
1,56
18:00
3388
12-е сентября
Альварес Варона Н.Борхес Н.
Весь матч
3,40
1,26
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