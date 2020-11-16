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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Севилья. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:30
4873
16-е ноября
Араужу, ПедруМонсон И.
Весь матч
1,48
2,41
11:30
4896
16-е ноября
Вайс А.Yamanaka, Taiyo
Весь матч
1,00
11,00
11:30
4875
16-е ноября
Вивес Маркос П.Венгер Д.
Весь матч
1,50
2,36
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