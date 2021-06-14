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ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
Анже. Франция10
Анталья. Турция13
Санта Маргерита ди Пула. Италия13
Табарка. Тунис8
ITF. Женщины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Санта Маргерита ди Пула. Италия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Санта Маргерита ди Пула. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:00
1658
14-е июня
Micali, MatteoМичели М.
Весь матч
6,40
1,07
+2
10:00
3198
14-е июня
Tabacco, GiorgioГуэррири А.
Весь матч
2,27
1,54
+2
10:00
3202
14-е июня
von Der Schulenburg, JeffreyСоррентино Л.
Весь матч
1,83
1,84
+2
10:00
3185
14-е июня
Бертола Р.Cavo, Guglielmo
Весь матч
1,02
9,20
+2
10:00
3183
14-е июня
Бьюпаин С.Ироусек Т.
Весь матч
1,92
1,76
+2
10:00
3206
14-е июня
Зима Л.Туркетти Н.
Весь матч
1,87
1,80
+2
10:00
3186
14-е июня
Киватцев К.Бальтеншпергер Р.
Весь матч
1,62
2,12
+2
10:00
3188
14-е июня
Монсон И.Serafini, Marcello
Весь матч
1,93
1,75
+2
10:00
3189
14-е июня
Мора М.Бругнеротто, Марко
Весь матч
1,87
1,80
+2
10:00
3194
14-е июня
Отегуи Х.Б.Феллин М.
Весь матч
1,10
5,60
+2
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