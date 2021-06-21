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ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
Анталья. Турция12
Каслано. Швейцария17
Санта-Маргерита-ди-Пула. Италия12
ITF. Женщины
UTR. Женщины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Санта-Маргерита-ди-Пула. Италия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Санта-Маргерита-ди-Пула. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:30
2592
21-е июня
Claverie, LorenzoТронгчароенчаикул В.
Весь матч
1,27
3,35
+2
10:30
2590
21-е июня
Бассо А.Роттоли, Лоренсо
Весь матч
1,23
3,60
+2
12:00
2593
21-е июня
Минин М.Киватцев К.
Весь матч
3,10
1,31
+2
12:00
1072
21-е июня
Ронкалли С.Отегуи Х.Б.
Весь матч
1,51
2,33
+2
13:30
2146
21-е июня
Гуэррири А.Вилардо Ф.
Весь матч
1,83
1,83
+2
15:00
2157
21-е июня
Рондони П.Ангеле Дж.Ф.
Весь матч
1,51
2,33
+2
16:30
2597
21-е июня
Lugari, MatteoМонсон И.
Весь матч
5,80
1,09
+2
16:30
2530
21-е июня
Галоппини Д.Бругнеротто, Марко
Весь матч
1,34
2,90
+2
18:00
2090
21-е июня
Вайс А.Serafini, Marcello
Весь матч
1,07
6,40
+2
18:00
2602
21-е июня
Джаколоне О.Соррентино Л.
Весь матч
1,39
2,70
+2
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