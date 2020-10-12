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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Родез. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
09:50
140
1-й сет
Бриан Ю.Royer, Valentin
44
40AD
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,50
1,25
2,10
1.50/-1.50
1,65
6,25
-1.50/1.50
1,09
09:55
133
2-й сет
Робер К.Дешамп А.
61
02
015
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,07
7,00
1,40
-1.50/1.50
2,70
11:30
3080
12-е октября
Дрогует Т.Пьетри Б.
Весь матч
1,43
2,55
11:35
3002
12-е октября
Лопес Вильясенор Х.Букуйе А.
Весь матч
1,52
2,32
11:40
2097
12-е октября
Verdier, ThibaultРебул Ф.
Весь матч
5,40
1,11
13:00
2247
12-е октября
Татло Й.С.Бланше Ю.
Весь матч
1,05
7,60
13:05
4141
12-е октября
Лоффхаген Дж.Венгер Д.
Весь матч
1,18
4,10
13:10
3592
12-е октября
Лорен Т.Arribage, Theo
Весь матч
1,01
10,00
14:30
3108
12-е октября
Voisin, EmilienЭйсерик Ж.
Весь матч
5,60
1,10
14:40
3112
12-е октября
Пуллан Л.Каир П.
Весь матч
1,21
3,75
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