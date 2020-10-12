1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Родез. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет
Бриан Ю.Royer, Valentin
44
40AD
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,50
1,25
2,10
1.50/-1.50
1,65
6,25
-1.50/1.50
1,09
—
2-й сет
Робер К.Дешамп А.
61
02
015
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,07
7,00
1,40
-1.50/1.50
2,70
—
—
12-е октября
Весь матч
1,43
2,55
—
—
—
12-е октября
Весь матч
1,52
2,32
—
—
—
12-е октября
Весь матч
5,40
1,11
—
—
—
12-е октября
Весь матч
1,05
7,60
—
—
—
12-е октября
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
12-е октября
Весь матч
1,01
10,00
—
—
—
12-е октября
Весь матч
5,60
1,10
—
—
—
12-е октября
Весь матч
1,21
3,75
—
—
—
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