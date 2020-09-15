1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Прага. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Сврцина Д.Сервантес И.
62
00
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,10
5,70
—
—
—
2-й сет
Герш Л.Штанек Р.
46
10
150
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,95
1,35
—
—
—
2-й сет
Паулсон Э.Нуза П.
36
21
AD40
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,15
1,65
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,13
4,90
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,55
2,24
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
8,00
1,04
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,31
3,10
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,14
4,70
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
1,64
2,09
—
—
—
16-е сентября
Весь матч
2,11
1,62
—
—
—
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