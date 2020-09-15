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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Прага. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:50
225
2-й сет
Сврцина Д.Сервантес И.
62
00
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,10
5,70
10:55
223
2-й сет
Герш Л.Штанек Р.
46
10
150
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,95
1,35
10:55
232
2-й сет
Паулсон Э.Нуза П.
36
21
AD40
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,15
1,65
12:30
2241
15-е сентября
Махач Т.Эрикссон Мар.
Весь матч
1,13
4,90
12:35
4444
15-е сентября
Циас П.Келловски Д.
Весь матч
1,55
2,24
14:00
5666
15-е сентября
Barnat J / Jenicek JMiedler L / Zielinski J
Весь матч
8,00
1,04
14:00
3439
15-е сентября
Майо Х.Бранкаччио Р.
Весь матч
1,31
3,10
16:00
3243
15-е сентября
Клейн Л / Врбенски МDuda F / Paulson A
Весь матч
1,14
4,70
11:00
2469
16-е сентября
Барранко Косано Х.Ван Рийтховен Т.
Весь матч
1,64
2,09
11:00
3367
16-е сентября
Врбенски М.Форейтек Й.
Весь матч
2,11
1,62
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