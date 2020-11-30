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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пособланко. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3535
30-е ноября
Moro Canas, AlejandroБаррето Санчес Д.А.
Весь матч
1,97
1,72
11:00
3529
30-е ноября
Де Шеппер К.Perez Pena, Miguel
Весь матч
1,06
6,80
11:00
3537
30-е ноября
Пьетри Б.Lara Salmeron, Daniel
Весь матч
1,03
8,40
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