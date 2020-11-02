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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пярну. ЭстонияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3483
2-е ноября
Vasa, IiroZukauskas, Simonas
Весь матч
1,50
2,36
11:00
3725
2-е ноября
Перес Санс Д.Siimar, Kristofer
Весь матч
1,02
9,20
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