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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пардубице. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:00
4189
28-е сентября
Paty, DanielРодригес Кр.
Весь матч
4,20
1,17
15:00
2906
28-е сентября
Дубривный А.Шпец М.
Весь матч
1,49
2,39
15:00
3596
28-е сентября
Качин П.Дрогует Т.
Весь матч
1,50
2,36
15:00
4172
28-е сентября
Комесана Ф.Бергс З.
Весь матч
1,99
1,70
15:00
4187
28-е сентября
Ногучи РиоХаррисон Кр.
Весь матч
4,50
1,15
15:00
4213
28-е сентября
Оливьери Дж.Гадамаури Б.
Весь матч
1,30
3,10
15:00
3600
28-е сентября
Олиэль И.Марти Пуйолрас А.
Весь матч
1,25
3,45
15:00
4177
28-е сентября
Поспишил Я.Зукас М.
Весь матч
1,80
1,87
15:00
4160
28-е сентября
Рецек Д.Вельдхеер М.
Весь матч
2,80
1,37
15:00
3879
28-е сентября
Сельс Й.Мартин Тиффон П.
Весь матч
1,39
2,70
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