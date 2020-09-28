1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Пардубице. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
28-е сентября
Весь матч
4,20
1,17
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,49
2,39
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,50
2,36
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,99
1,70
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
4,50
1,15
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,30
3,10
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,25
3,45
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,80
1,87
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
2,80
1,37
—
—
—
28-е сентября
Весь матч
1,39
2,70
—
—
—
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