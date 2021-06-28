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ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
Анталья. Турция2
Бакио. Испания19
Бурк-ан-Брес. Франция13
Монастир. Тунис2
Палм Коуст. США11
ITF. Женщины
UTR. Женщины
1000

Ставки на ITF. Мужчины. Палм Коуст. США

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Палм Коуст. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
3138
28-е июня
Bertran, PeterВиттен Дж.
Весь матч
1,33
2,95
+2
18:00
2348
28-е июня
Mbithi, MwendwaShelton, Ben
Весь матч
1,44
2,55
+2
18:00
2429
28-е июня
Williams, CooperЖу М.
Весь матч
5,00
1,12
+2
18:00
2387
28-е июня
Коэн А.Sheehy, Joshua
Весь матч
1,50
2,36
+2
18:00
1593
28-е июня
Паркер Дж.Панну К.
Весь матч
3,90
1,20
+2
18:00
1944
28-е июня
Росс Дж.Перейра Ж.
Весь матч
3,35
1,26
+2
18:00
2358
28-е июня
Силиг К.Байно Э.
Весь матч
1,10
5,40
+2
18:00
2351
28-е июня
Хохманн Р.Хойос А.
Весь матч
2,08
1,64
+2
18:00
1881
28-е июня
Шолькейт Т.Gomez, Federico Agustin
Весь матч
1,06
6,80
+2
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