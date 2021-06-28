1000
Ставки на ITF. Мужчины. Палм Коуст. США
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Палм Коуст. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
28-е июня
Весь матч
1,33
2,95
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,44
2,55
—
—
—
28-е июня
Весь матч
5,00
1,12
—
—
—
Весь матч
1,28
3,25
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,50
2,36
—
—
—
28-е июня
Весь матч
3,90
1,20
—
—
—
28-е июня
Весь матч
3,35
1,26
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,10
5,40
—
—
—
28-е июня
Весь матч
2,08
1,64
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,06
6,80
—
—
—