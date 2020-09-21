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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Оломоуц. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3715
21-е сентября
Рецек Д.Бергс З.
Весь матч
5,00
1,12
11:15
3753
21-е сентября
Брувер Г.Paty, Daniel
Весь матч
1,07
6,40
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