V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE35
Видео
15
Скоро
Популярное287АПЛ21Примера26Испания. Кубок6Серия A11Италия. Кубок3Бундеслига19Лига 121Российская Премьер-Лига51Евротур. Швеция10КХЛ25NHL20Australian Open. Мужчины23Australian Open. Женщины40NBA. Регулярный чемпионат8Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51NFL. Супербоул1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Нур-Султан. КазахстанОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:30
3330
1-е февраля
Palan, DominikOrynbasar, Islam
Весь матч
1,02
9,20
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию15
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru