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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Нью-Дели. ИндияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
6288
2-е марта
Goveas A / Sunish DПрасхант Н В С / Шарма К В
Весь матч
4,40
1,16
12:30
4937
2-е марта
Бамбри Ю / Минени СCastelnuovo L / Vanshelboim E
Весь матч
1,39
2,70
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