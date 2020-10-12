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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Невер. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:00
2629
12-е октября
Бриан Ю.Royer, Valentin
Весь матч
2,75
1,38
10:00
2971
12-е октября
Робер К.Дешамп А.
Весь матч
1,03
8,20
11:30
2097
12-е октября
Verdier, ThibaultРебул Ф.
Весь матч
7,80
1,04
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