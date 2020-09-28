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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Мюлуз. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:00
2998
28-е сентября
Бланше Ю.Broville, Maxence
Весь матч
1,83
1,84
10:00
3007
28-е сентября
Шнайтер Я.Штайнеггер Я.
Весь матч
2,75
1,38
10:00
3066
28-е сентября
Шотт Х.De La Bassetiere, Constant
Весь матч
1,84
1,83
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