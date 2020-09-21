Избранное
LIVE59
Видео
28
Скоро
Популярное360Российская Премьер-Лига34Лига чемпионов УЕФА. Квалификация6АПЛ45Бундеслига23Примера20Серия A19Лига 119Суперкубок УЕФА. Будапешт1КХЛ71NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)6ATP. Рим. Италия1WTA. Рим. Италия1Ролан Гаррос. Мужчины87Ролан Гаррос. Женщины21NBA. Плей-офф. Орландо2Лига Про. Мужчины. Зал А42Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис2
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Формула 1
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Мелилья. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:30
2689
21-е сентября
Echevarri, JesusAzarioh, Ayman
Весь матч
1,45
2,50
13:30
3153
21-е сентября
Garmendia Olasagasti, InigoPujol Navarro, Bruno
Весь матч
5,20
1,11
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию28
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru