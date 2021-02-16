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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Лос-Анджелес. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
23:30
4397
16-е февраля
Gomez A / Ore I AАлькантара Ф./Гонсалес Р.
Весь матч
1,39
2,70
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