24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE19
Видео
11
Скоро
Популярное283Российская Премьер-Лига57Лига чемпионов УЕФА40Лига Европы УЕФА37АПЛ35Бундеслига10Примера21Серия A17Лига 111КХЛ12Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия10Евролига. Мужчины6ATP. Париж. Франция24Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А52
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис1
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Велоспорт
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Мужчины. Квинта-до-Лаго. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:30
2737
3-е ноября
Ангеле Дж.Ф.Бельер А.
Весь матч
4,30
1,16
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию11
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru