1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Мужчины. Куртя-де-Арджеш. РумынияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет
Houkes, MaxPujol Navarro, Bruno
12
3015
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
4,00
—
—
—
1-й сет
Донев Г.Vanta, Valentin
10
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,37
2,80
—
—
—
1-й сет
Кравченко Г.Маноле А.В.
00
150
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,12
5,40
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
3,05
1,32
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,32
3,00
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,07
6,40
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,33
2,95
—
—
—
15-е сентября
Весь матч
1,12
5,20
—
—
—
Весь матч
1,29
3,15
—
—
—