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ТЕННИС. ITF. Мужчины. Куртя-де-Арджеш. РумынияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:30
282
1-й сет
Houkes, MaxPujol Navarro, Bruno
12
3015
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,20
4,00
11:40
270
1-й сет
Донев Г.Vanta, Valentin
10
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,37
2,80
11:45
274
1-й сет
Кравченко Г.Маноле А.В.
00
150
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,12
5,40
13:00
3252
15-е сентября
Липовсек Пучес Т.Крутых А.
Весь матч
3,05
1,32
13:10
1009
15-е сентября
Аддед Д.Палоси С.
Весь матч
1,32
3,00
13:15
3710
15-е сентября
Скатов Т.Гима С.
Весь матч
1,07
6,40
14:30
3275
15-е сентября
Казо Ар.Лопес Монтагуд К.
Весь матч
1,33
2,95
14:40
4288
15-е сентября
Айдукович Д.Ivanov, Simon Anthony
Весь матч
1,12
5,20
16:10
5689
15-е сентября
Marti Pujolras A / Toledo Bague PSakellaridis M / Sakellaridis S
Весь матч
1,29
3,15
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